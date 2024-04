Il quarto posto un premio meritato

Roma 22 aprile 2024 – Il Bologna non vuole saperne di svegliarsi e all'Olimpico si regala un'altra notte da sogno. I rossoblu superano per 1-3 la Roma al termine di una partita emozionante, giocata in maniera impeccabile da tutti i giocatori schierati in campo da Thiago Motta. El Azzouzi in rovesciata apre le marcature, poi Zirkzee chiude la prima frazione con il raddoppio emiliano; nella ripresa Azmoun illude, prima che Saelemaekers chiuda i ... (sport.quotidiano)

Caserta (di Alfredo Stella). Una buona Casertana per tra quarti di gara: passata in vantaggio con Curcio nel primo tempo grazie ad un calcio ben organizzato, cala nella ripresa e, subito il pareggio di Ciuferri, appare frastornata subendo le incursioni dei padroni di casa. Una gara che si sarebbe dovuta chiudere molto prima sfruttando meglio le tante ripartenze concessa dai napoletani che non hanno dato l’esito sperato. Ora la classifica vede ... (casertanotizie)