Roma-Bologna 1-3 | sprint Champions per Thiago Motta e quarto posto blindato

(Di lunedì 22 aprile 2024)22 aprile 2024 – Ilnon vuole saperne di svegliarsi e all'Olimpico si regala un'altra notte da sogno. I rossoblu superano per 1-3 laal termine di una partita emozionante, giocata in maniera impeccabile da tutti i giocatori schierati in campo da. El Azzouzi in rovesciata apre le marcature, poi Zirkzee chiude la prima frazione con il raddoppio emiliano; nella ripresa Azmoun illude, prima che Saelemaekers chiuda i conti per il definitivo 1-3. I petroniani si portano così a +8 sul sestoa cinque giornate dal termine, dando forse l'accelerata decisiva per laLeague, i giallorossi invece restano a +1 dall'Atalanta e mettono nel mirino i tre punti contro l'Udinese. Primo tempo In occasione dello scontro europeo contro i ...