Il governo Meloni ha un problema con le voci critiche

È in voga l’opinione abbastanza mainstream che non è il caso di rievocare il Fascismo nelle attuali contingenze politiche in Italia, perché quel movimento politico è nato e morto con Benito Mussolini. Fra i più solerti sostenitori di questa tesi si segnalano, fra gli altri, giornalisti insigni come Paolo Mieli e Marco Travaglio, i quali negano l’esistenza di una minaccia di stampo fascista alla democrazia italiana. Occorre chiarire alcuni punti ... (tpi)