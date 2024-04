Governo | da Cipess via libera a 9,8 mld Fsc - Meloni ' avanti determinati'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "L'Italia è una Nazione che nel tempo ha accumulato diversi divari: tra Nord e Sud, tra la costa tirrenica e quella adriatica, divari all'interno delle stesse Regioni, tra aree più interne e aree più urbanizzate e raggiunte di più da servizi e infrastrutture. Ridurre questi divari è una delle nostre priorità e la strada migliore per farlo è concentrare le risorse che abbiamo a disposizione, a partire da quelle europee legate alle politiche di coesione, su interventi strategici e di lungo periodo. Così come è fondamentale spendere quelle risorse bene, nel minor tempo possibile, evitando sprechi e inefficienze". Così la premier Giorgiaaprendo la riunione del, oggi a Palazzo Chigi, e rimarcando come i lavori del Comitato rappresentino "una tappa importante nell'azione dele della ...