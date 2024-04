Basilicata | Foti Fdi - ' giudizio positivo su governo Meloni e presidenza Bardi'

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Dopo la vittoria in- che attesta ildegli elettori sia sul, sia sulla- la prossima sconfitta della sinistra si avrà in Piemonte, con la riconferma del presidente Cirio. Fratelli d'Italia continua ad essere il traino di una coalizione di centrodestra che, a differenza della sinistra, si preoccupa di risolvere con buon senso i problemi delle persone comuni, come i nuovi sgravi Irpef per i redditi più bassi, anziché rispondere alle inutili e stucchevoli polemiche che le sinistre agitano per cercare - ma invano - di fare notizia". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso

