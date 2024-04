Nel Governo di Giorgia Meloni ci sono gli stessi disvalori del Fascismo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 23 aprile 2024) È in voga l’opinione abbastanza mainstream che non è il caso di rievocare ilnelle attuali contingenze politiche in Italia, perché quel movimento politico è nato e morto con Benito Mussolini. Fra i più solerti sostenitori di questa tesi si segnalano, fra gli altri, giornalisti insigni come Paolo Mieli e Marco Travaglio, i quali negano l’esistenza di una minaccia di stampo fascista alla democrazia italiana. Occorre chiarire alcuni punti e dissipare equivoci più o meno volontari. È ovvio che non si ripresenteranno le adunate oceaniche in camicia nera, i discorsi littori dal balcone, le chiamate alle armi che contraddistinsero il Ventennio. In un secolo il mondo è stato stravolto dall’accelerazione portentosa delle scoperte scientifiche che hanno cambiato radicalmente il comune sentire e le sensibilità della gente. Due guerre mondiali hanno segnato ...