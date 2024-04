Il declino della Premier League | si basa tutto sul denaro - tifosi trattati come spazzatura Daily Mail

E’ tornato. Mi spiace per chi lo detesta e per chi lo vede un alieno, ma Draghi con la sferzata di queste ultime ore ha dimostrato ancora una volta di essere il più lucido. Se poi ci limitiamo all’Italia il delta rispetto ai nostri leader politici è preoccupante. Segui su affaritaliani.it (affaritaliani)

I nuovi stanziamenti per il Pnrr e per il Giubileo 2025 saranno sufficienti per arrestare il declino di Roma Capitale? Secondo il sindaco Roberto Gualtieri si tratterebbe di circa 13 miliardi (newsletter del 12 marzo 2024), sommando le varie fonti di finanziamento: quelle già indicate, più le risorse del Bilancio capitolino, dello Stato e dei soggetti privati. Parafrasando una vecchia canzone del Quartetto Cetra, sarà vero oppure no? La cifra ... (formiche)