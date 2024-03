Si può fermare il declino della Capitale d’Italia? La riflessione di Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) I nuovi stanziamenti per il Pnrr e per il Giubileo 2025 saranno sufficienti per arrestare ildi Roma? Secondo il sindaco Roberto Gualtieri si tratterebbe di circa 13 miliardi (newsletter del 12 marzo 2024), sommando le varie fonti di finanziamento: quelle già indicate, più le risorse del Bilancio capitolino, dello Stato e dei soggetti privati. Parafrasando una vecchia canzone del Quartetto Cetra, sarà vero oppure no? La cifra indicata è pari a due volte le entrate previste dal bilancio comunale per l’anno in corso (al netto dei prestiti, delle anticipazioni del cassiere e delle partite di giro) valutate in 6,2 miliardi. Le cifre ufficiali, a loro volta, parlano di 1,33 miliardi per il Giubileo e di 1,15 per il Pnrr. Siamo quindi abbastanza lontani da quell’iperbole. Si deve solo aggiungere che la Commissione Speciale Piano nazionale di ...