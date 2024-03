Tendenze Meteo della Settimana | Instabilità in Declino | Ritorna l' Alta Pressione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma - Larologica si apre con un'ultima spinta di, ma si prospetta un miglioramento del tempo grazie al ritorno dell'a partire dalla metà. Martedì 12 Marzo: Al Nord, prevale il sole con qualche annuvolamento serale sulle Alpi. Nebbie notturne e al mattino in Valpadana. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18 gradi. Nel Centro, molte nubi al mattino soprattutto sulle aree adriatiche, con possibili fenomeni sporadici. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi. Al Sud, piogge e temporali sulle zone tirreniche tra Campania e Calabria, altrove maggiormente soleggiato con possibili piovaschi diurni. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 16 gradi. Mercoledì 13 Marzo: Al Nord, giornata soleggiata con ...