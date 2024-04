Il ritorno del secchione imbarazza gli ultimi della classe Mario Draghi l' antidoto contro il declino europeo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) E’ tornato. Mi spiace per chi lo detesta e per chi lo vede un alieno, macon la sferzata di queste ultime ore ha dimostrato ancora una volta di essere il più lucido. Se poi ci limitiamo all’Italia il delta rispetto ai nostri leader politici è preoccupante. Segui su affaritaliani.it

La strage del 22 marzo a Mosca fa temere una nuova ondata di attentati jihadisti nei paesi dell’Unione. I servizi di sicurezza del continente sono in allerta, anche in vista delle olimpiadi di ... (internazionale)

Il Senato ha approvato il disegno di legge di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, conosciuto come ddl Valditara . La proposta ... (orizzontescuola)

Furti d’auto in Italia (+7% vs 2022), è boom in Campania, Lazio e Lombardia - Lo scorso anno il nostro Paese ha registrato una nuova evidente crescita dei furti di veicoli (+7% vs 2022), che hanno raggiunto quota 131.679 unità nel nostro Paese. L’incremento ...motori.ilmessaggero

Sfalcio dei marciapiedi, davanti all’ingresso del Policlinico è tornata la giungla - Il cambio di sistema promesso dal Sindaco non ha ancora sortito alcun effetto. In attesa che il diserbo passi ad Ama davanti all'ospedale i marciapiedi, come in passato, sono tornati impraticabili ...romatoday

La danza torna a Nervi a giugno, apre Bolle poi la Scala - Quattordici serate, dal 28 giugno al 28 luglio, con l'apertura di Roberto Bolle, il ritorno del balletto della Scala e un concerto di Edoardo Bennato per il Nervi Music Ballet Festival di Genova.rainews