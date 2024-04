Fumata nera del Parlamento sul giudice costituzionale

(Di martedì 23 aprile 2024) Si è risolta in una, la seduta comune delper eleggere un. Non essendo stata raggiunta la maggioranza necessaria dei due terzi per procedere all'elezione, si rinvia ad un altro scrutinio. Dalla prossima votazione sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Le schede bianche sono state 380 e le nulle 20.

Dallo stallo alla messicana, alla novella dello stento. Il Pd non riesce a trovare l’accordo sul Candidato sindaco, la sintesi fra le sue varie anime, il punto di equilibrio che garantisca un nome unitario, possibilmente vincente e poi in grado di governare una città così complessa, così problematica. Restano in campo varie ipotesi, le solite ormai da mesi, a turno più o meno accreditate. C’è Ilaria Bugetti, ex sindaco di Cantagallo, poi ... (lanazione)

Prato , 14 marzo 2024 – fumata nera. Il Pd di Prato non ha ancora un Candidato sindaco, ma lo avrà “ entro le prossime 24 ore” , come ha affermato il segretario del Pd di Prato Marco Biagioni durante la direzione convocata per questa sera. Direzione disertata dalla componente che fa riferimento al sindaco Matteo Biffoni. "Noi abbiamo davanti un obiettivo fondamentale - ha detto il segretario del Pd di Prato Marco Biagioni in una nota che riporta ... (lanazione)

Milano – fumata nera alla Statale di Milano : per l' Elezione del rettore si tornerà alle urne mercoledì 10 aprile e giovedì 11 aprile (e se necessario il 17 e il 18 per il ballottaggio, com'era successo sei anni fa). In testa c'è Marina Brambilla, docente di Linguistica tedesca e attuale prorettrice con delega ai Servizi alla didattica e agli Studenti, che ha ricevuto 1.379,75 preferenze. Gian Luigi Gatta, docente di Diritto penale e ... (ilgiorno)

