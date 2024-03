Candidato Pd | fumata nera Ora si va ai supplementari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Dallo stallo alla messicana, alla novella dello stento. Il Pd non riesce a trovare l’accordo sulsindaco, la sintesi fra le sue varie anime, il punto di equilibrio che garantisca un nome unitario, possibilmente vincente e poi in grado di governare una città così complessa, così problematica. Restano in campo varie ipotesi, le solite ormai da mesi, a turno più o meno accreditate. C’è Ilaria Bugetti, ex sindaco di Cantagallo, poi segretaria del partito (vincente su Stefano Ciuoffo, oggi assessore in Regione), quindi consigliera regionale (vincente su Nicola Ciolini, oggi presidente di Alia e amministratore delegato di Estra). Per i suoi sostenitori la candidata da preferire, per popolarità ed esperienza, ma non gradita a una parte del partito e non solo per aver sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie. C’è l’altra Ilaria, Santi, assessore alla pubblica ...