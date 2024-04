Elezione del rettore alla Statale di Milano | fumata nera | si tornerà alle urne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024)di: per l'delsimercoledì 10 aprile e giovedì 11 aprile (e se necessario il 17 e il 18 per il ballottaggio, com'era successo sei anni fa). In testa c'è Marina Brambilla, docente di Linguistica tedesca e attuale prorettrice con delega ai Servizididattica e agli Studenti, che ha ricevuto 1.379,75 preferenze. Gian Luigi Gatta, docente di Diritto penale e vicepresidente della Scuola Superiore della Magistratura, ha ricevuto 753,25 voti. Luca Solari, docente di Organizzazione aziendale e didella scuola di Giornalismo “Walter Tobagi“, ha ricevuto 544,75 preferenze. Elezioni ...