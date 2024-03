Candidato Pd di Prato | fumata nera Biagioni | “Il nome entro le prossime 24 ore”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024), 14 marzo 2024 –. Il Pd dinon ha ancora unsindaco, ma lo avrà “le24 ore”, come ha affermato il segretario del Pd diMarcodurante la direzione convocata per questa sera. Direzione disertata dalla componente che fa riferimento al sindaco Matteo Biffoni. "Noi abbiamo davanti un obiettivo fondamentale - ha detto il segretario del Pd diMarcoin una nota che riporta il suo intervento -, vogliamo dare continuità al grande lavoro svolto in questi dieci anni, garantendo allo stesso tempo rinnovamento. La nostra comunità sta lavorando pancia a terra per offrire ai pratesi una coalizione larga, con nuove alleanze. Una coalizione ...