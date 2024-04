Europeo Under 19 - Italia nel girone con Irlanda del Nor - Norvegia e Ucraina

Luciano Spalletti , ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni della Rai prima del match degli Azzurrini Under 21 contro la Turchia: «Ci sono diversi calciatori che possono venire a lavorare con noi in questa Nazionale e che potevano anche ...

20.10 L'Italia non sfrutta l'occasione per allungare sull'Irlanda. Bene l'avvio degli azzurrini. Colpo di testa ravvicinato di Calafiori respinto d'istinto da Alemdar,tocco di Fabbian a lato da ottima posizione. Contatto Ghilardi-Yildrim, rigore ...

Coprifuoco a Nizza per i minori di 13 anni, ipotesi Under 16 nei quartieri a rischio: qual è l'obiettivo - Nizza imporrà un coprifuoco per i ragazzi sotto i 13 anni: l'obiettivo è quello di ridurre la violenza monorile ...notizie.virgilio

Boxe, Giovanna Marchese sicura di una medaglia agli Europei: batte Ortega ed è in semifinale - Giovanna Marchese si è qualificata di forza alle semifinali degli Europei 2024 di boxe. Il nostro peso paglia ha sconfitto la spagnola Carmen Gonzalez ...oasport

Private Banking: Aipb, in 2024 attesi Aum a 1.184 mld, contributo positivo mercati - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - In continuita' con il 2023, anche il 2024 sara' un anno di crescita per l'industria del private banking, con il valore degli asset Under management (Aum, m ...borsa.corriere