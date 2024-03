Europeo Under21 | Italia-Turchia 1-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 26 marzo 2024) 20.10 L'non sfrutta l'occasione per allungare sull'Irlanda. Bene l'avvio degli azzurrini. Colpo di testa ravvicinato di Calafiori respinto d'istinto da Alemdar,tocco di Fabbian a lato da ottima posizione. Contatto Ghilardi-Yildrim, rigore per i turchi, ma Desplanches neutralizza il tiro debole dello stesso Yildrim (36'). Brivido a inizio ripresa,Kaplan di testa scheggia la traversa. Subito la reazione, assist di Gnonto di testa, Ghilardi tocca in rete (50'). Beffa al 91', Kilicsoy concretizza il lavoro di Yardimici.