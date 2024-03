Italia | Spalletti | «Under 21? In tanti possono esserci all’Europeo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 26 marzo 2024) Le parole di Luciano, allenatore della Nazionale, in occasione della gara dell’21. I dettagli Lucianoha parlato alla Rai nel pre partita diU21-Turchia. PAROLE – «Ci sono molti giocatori chevenire a lavorare con noi in questa Nazionale e che potevano anche già essere convocati per la tournee in America. Con Nunziata