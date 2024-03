Spalletti | «All’Europeo non escludo di portare qualcuno dall’Under 21»

(Di martedì 26 marzo 2024) Luciano, ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni della Rai prima del match degli Azzurrini Under 21 contro la Turchia: «Ci sono diversi calciatori che possono venire a lavorare con noi in questa Nazionale e che potevano anche far parte della tournee in America. Con Nunziata ci sentiamo continuamente, si lavora allo stesso modo. Tutti e due siamo allenatori della Nazionale maggiore e dell’Under 21 e questo discorso è esteso anche all’Under 20 di Bollini». C’è possibilità perdi andare? «Certamente, l’Under 21 è l’estensione della Nazionale maggiore. Avevamo due amichevoli e potevamo fare delle prove, mentre la Nazionale di Nunziata si gioca la qualificazione. Lui aveva partite più importanti». Alcuni nomi sono particolarmente sotto i riflettori?: «Quelli che vedono ...

