Eccellenza Civitanovese – Jesina - si valuta di vietare la trasferta ai tifosi leoncelli

(Di martedì 23 aprile 2024) Domani la decisione definitiva. Iniziata a Civitanova la prevendita JESI, 23 aprile 2024 – Vietata ladi Civitanova ai? La Questura di Macerata ha formulato all’Osservatorio Nazionale l’opportunità dilaai sostenitori dellaper la gara di domenica prossima. L’Osservatorio si riunisce domani mercoledì e deciderà in merito. Nel frattempo a Civitanova inizierà la prevendita per la gara che potrebbe dare al club rossoblù la promozione in serie D. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.

