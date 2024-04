Testacoda in Eccellenza | Civitanovese - stai attenta

(Di venerdì 19 aprile 2024) Prima della classe contro ultima, ma guai a sottovalutare l’avversario. È il leitmotiv che risuona in casa della capolista, che domenica sarà impegnata contro il Monturano, ultima in classifica a quota 19, nel match che si terrà al Ferranti di Porto Sant’Elpidio (16.30). "Non dobbiamo – dice il vice allenatore Roberto Cottone – badare alle differenze di classifica. È bene ricordare che per gli avversari si tratta di un’ultima possibilità. Abbiamo entrambi obiettivi molto chiari". I rivieraschi ereditano la brillante prova di domenica scorsa, culminata nel successo (2-0, ndr) sul Montefano e nella riconquista della vetta, con 53 punti totalizzati. "Quella partita – aggiunge Cottone – ci ha caricato moltissimo, abbiamo capito che se giochiamo bene non c’è spazio per nessuno". Ieri hanno svolto un allenamento differenziato il difensore Andrea De Vito e il ...

