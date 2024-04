Eccellenza \ Civitanovese a un passo dal trono - Montefano sogna ancora di sfilarglielo

(Di martedì 23 aprile 2024) Anche la 29° ha fatto slittare il giudizio su promozioni e retrocessioni dirette alla prossima giornata. Come lo scorso campionato, solo la 30° ci dirà chi accederà ai prossimi campionati senza passare dalle porte secondarie. Laè pronta a scrivere la storia: il ‘Polisportivo’ è già in trepidazione VALLESINA, 23 aprile 2024 – Come nella scorsa stagione, sarà solamente la prossima ed ultima giornata a decretare chi sarà promosso direttamente in Serie D. La, infatti, ha dovuto rimandare la festa alla trentesima di campionato nonostante abbia avuto vita facile contro il Monturano Campiglione, battuto 3-0 al ‘Ferranti’. Tutto merito di unal vetriolo dopo l’ultima sconfitta, abile nel parallelismo di una sfida vincente ai danni dell’Azzurra Colli occupante anche lei l’esatto vertice opposto in ...

La Civitanovese domina il match davanti a 3500 spettatori, anche se la squadra di Mariani sfiora lo 0-1 con Bonacci. Strupsceki e Buonavoglia firmano il sorpasso CIVITANOVA MARCHE, 14 aprile 2024 – Il Montefano perde lo scettro e ora è la Civitanovese a passare in vantaggio nella corsa per la Serie D. Al “Polisportivo” , infatti, finisce 2-0 in favore dei ragazzi di Alfonsi davanti a ben 3500 spettatori, nella gara della 28^ giornata del ... (vallesina.tv)

Strupsceki-Buonavoglia hanno sbaragliato i viola, riproiettando in maniera avvincente verso la Serie D la Civitanovese : adesso Monturano Campiglione e Jesina, per la promozione diretta è tutto apparecchiato. Il Chiesanuova batte l’Osimana. Per il Castelfidardo manca un passettino, mentre un altro gol dell’ex deteriora la Jesina VALLESINA, 16 aprile 2024 – Dopo esser stata spettatrice di un sorpasso in testa che avrebbe potuto sconfortare un ... (vallesina.tv)

Prima della classe contro ultima, ma guai a sottovalutare l’avversario. È il leitmotiv che risuona in casa della capolista Civitanovese, che domenica sarà impegnata contro il Monturano, ultima in classifica a quota 19, nel match che si terrà al Ferranti di Porto Sant’Elpidio (16.30). "Non dobbiamo – dice il vice allenatore Roberto Cottone – badare alle differenze di classifica. È bene ricordare che per gli avversari si tratta di un’ultima ... (sport.quotidiano)

