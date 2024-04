Eccellenza Civitanovese | estasi da primato ritrovato | Montefano battuto

(Di martedì 16 aprile 2024) Strupsceki-Buonavoglia hanno sbaragliato i viola, riproiettando in maniera avvincente verso la Serie D la: adesso Monturano Campiglione e Jesina, per la promozione diretta è tutto apparecchiato. Il Chiesanuova batte l’Osimana. Per il Castelfidardo manca un passettino, mentre un altro gol dell’ex deteriora la Jesina VALLESINA, 16 aprile 2024 – Dopo esser stata spettatrice di un sorpasso in testa che avrebbe potuto sconfortare un gruppo stra-abituato al, laritorna, dopo la ventottesima, a guardare tutti dall’alto. Facendolo nella maniera migliore possibile. Il match cardine della terzultima giornata, all’apparenza, sarà utile a 360° anche per stabilire chi tra rossoblu, viola e biancorossi (impossibile non considerare anche il Chiesanuova) prenderà il volo diretto verso il prossimo interregionale. In ...

Il ritorno del campionato ha detto chiaramente che Montefano e Civitanovese vogliono conoscere faccia a faccia chi è davvero la più forte. In coda l’Azzurra Colli è ritornata in gioco. Per l’ultima ... (vallesina.tv)

Eccellenza. Il dg dell’ Urbino Santi esulta:: "Che perla il gol di Dalla Bona» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Non solo Eccellenza. I verdetti emessi nei campionati - In Eccellenza e Promozione, la lotta per la vetta e la salvezza è ancora aperta. Matelica e Fabriano Cerreto festeggiano, mentre in Prima Categoria la Settempeda sale in Promozione e l'Esanatoglia ris ...ilrestodelcarlino

Eccellenza, ustiona il clima in vetta: calendario e incroci a 180 minuti dal termine - Civitanovese comanda, il Chiesanuova si rifà completamente sotto di Tommaso Bocci Il clima in vetta ustiona ma non c’è alcun tipo di protezione per le top dell’Eccellenza, che dovranno dominare questo ...youtvrs