Eccellenza La Civitanovese vince all’inglese e sorpassa il Montefano | 2-0 al “Polisportivo”

(Di domenica 14 aprile 2024) Ladomina il match davanti a 3500 spettatori, anche se la squadra di Mariani sfiora lo 0-1 con Bonacci. Strupsceki e Buonavoglia firmano il sorpasso CIVITANOVA MARCHE, 14 aprile 2024 – Ilperde lo scettro e ora è laa passare in vantaggio nella corsa per la Serie D. Al “”, infatti, finisce 2-0 in favore dei ragazzi di Alfonsi davanti a ben 3500 spettatori, nella gara della 28^ giornata del campionato diMarche. Decidono due reti nella ripresa di Strupsceki e Buonavoglia, anche se sullo 0-0 Bonacci ha avuto la palla del vantaggio in contropiede, con Testa bravo ad ipnotizzarlo. La partita Non ci sono grandi emozioni nel primo tempo, con i viola di Mariani che lasciano giocare i padroni di casa. Solo al 43? Strupsceki fa venire un brivido ai 400 ...