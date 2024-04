E poi non dobbiamo pensare male? | L' Eredità - Francesco e autori sotto accusa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Autentico dominatore dell'ultima settimana a L', il campionearriva ancora alla Ghigliottina ma stavolta non porta a casa nulla. In compenso, sul suo conto, ecco piovere le eterne lamentele dei telespettatori. Chi lo considera fortunato, chi favorito dagliper non meglio precisati motivi. In qualsiasi caso, assicura la maggioranza degli aficionados del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il giovane concorrente non meriterebbe di stare lì. Mafortunatamente non lo sa, dal momento che le puntate sono state registrare nei giorni scorsi e per questo non può leggere i commenti perfidi vergati su X in tempo reale, e quindi continua a macinare avversari su avversari. Come detto, la Ghigliottina di martedì sera non ha avuto un lieto fine. Dopo i cinque indizi, ...