Scurati - Crosetto smentisce Repubblica | Non mi sono smarcato da nulla Poi l’affondo sul pericolo fascista

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 23 aprile 2024) “Non midae nessuno. Non ho rilasciato interviste o fatto dichiarazioni sul tema. Penso che il Presidente Meloni abbia messo fine ad ogni possibile speculazione sulla vicendapubblicandone il testo. Il ‘’ torna sempre per le elezioni”. Il ministro della Difesa, Guido, ha smentito con un post su X il retroscena disecondo il quale, appunto, si sarebbe “” dalla presunta censura di Antonioin Rai.il retroscena diLa ricostruzione è basata su una conversazione cheavrebbe avuto con interlocutori non solo anonimi, ma rispetto ai quali ...