Latina - accusata di non aver fatto curare il marit - poi morto di cancro | a processo per omicidio e maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Una donna di origine polacca èdicon dolo eventuale enei confronti delo, deceduto nel marzo 2019 per un tumore in fase terminale per il quale non era stato adeguatamente curato. È accaduto a Terracina, in provincia di. La donna, Gabriela Blazewicz, di 61 anni, èdella morte delo Bruno Vaccarini, 60 anni. Una malattia, quella delo, che la donna gli avrebbe nascosto, non facendolo sottoporre ad alcun accertamento se non oramai quando era troppo tardi per intervenire. Nel frattempo – secondo quanto riporta daToday e Messaggero – la donna lo hada un medico di Perugia con farmaci inefficaci tipo prodotti di ...