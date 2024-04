Tra le colleghe - confessa poi di non amare particolarmenre Barbara D' urso

(Di martedì 23 aprile 2024) Stasera alle 21.20 su Rai 2 Francesca Fagnani ospita Lory Del Santo e Margherita Buy. E anche Antonella Clerici – che a Belve 2024 racconta episodi sgradevoli del passato includendo anche il nome di quel cantante che, disgustato dalla sua carriera ai fornelli, non partecipò all’unico Sanremo condotto da Clerici (nel 2010). Ilenia Pastorelli senza freni a “Belve”: «Scene di sesso? Se arriva il bonifico sono a mio agio» X ...

Finisce con una vittoria amara la stagione della Fenix Faenza nel campionato di serie C. Le faentine superano 3-1 il Solo Volley Imola (23-25; 25-13; 25-16; 25-17), ma non riescono a centra re i playoff, perché anche Rainbow Forlimpopoli e Gut ...

Antonella Clerici diretta: “Tra le colleghe non amo Barbara D’Urso. Ho trovato sgradevole una cosa che mi ha fatto”. Il racconto a Belve - Se c’è un’ospite che ha ben interpretato l’idea del format Belve, almeno stando alle anticipazioni, è certamente Antonella Clerici. Vera punta di diamante della stagione (altroché Fedez), è lei l’ospi ...ilfattoquotidiano

Pagina 2 | “Non c’è niente, è palla piena”: Mina-Alcaraz, l’audio tra arbitro e Var - Cagliari-Juve, l’episodio della gomitata del difensore al centrocampista bianconero che non è stato oggetto di On Field Review: “Tutto ok, bravo” ...tuttosport

“Non c’è niente, è palla piena”: Mina-Alcaraz, l’audio tra arbitro e Var - Cagliari-Juve, l’episodio della gomitata del difensore al centrocampista bianconero che non è stato oggetto di On Field Review: “Tutto ok, bravo” ...tuttosport