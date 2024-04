Depistaggio Borsellino | legale famiglia - ' disegno criminale devastant - sconcertante superficialità pm'

Caltanissetta, 23 apr. (Adnkronos) - "Le condotte" dei tre poliziotti imputati nel processo d'appello sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio di concorso in calunnia aggravata dall'avere agevolato Cosa nostra "costiuiscono la perfetta conoscenza dell'agevolazione a Cosa nostra". A dirlo, proseguendo la discussione in aula al processo d'appello per il depistaggio sulla strage Borsellino è l'avvocata Rosalba Di Gregorio, legale di parte ... (liberoquotidiano)

Depistaggio Borsellino, il procuratore generale chiede nel processo di appello la condanna per tre poliziotti Il procuratore generale di Caltanissetta, Fabio D’Anna, ha chiesto la condanna per i tre poliziotti imputati per il Depistaggio seguito alla strage di via d’Amelio. Le richieste avanzate sono per Mario Bo di 11 anni e 10 mesi; per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo di 9 anni e 6 mesi. In primo grado, per Bo e Mattei era stata prescritta ... (361magazine)