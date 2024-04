Depistaggio Borsellino | il procuratore generale chiede | “Condanna per tre poliziotti”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024), ilnel processo di appello laper treIldi Caltanissetta, Fabio D’Anna, ha chiesto laper i treimputati per ilseguito alla strage di via d’Amelio. Le richieste avanzate sono per Mario Bo di 11 anni e 10 mesi; per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo di 9 anni e 6 mesi. In primo grado, per Bo e Mattei era stata prescritta la calunnia aggravata, mentre Ribaudo era stato assolto. I tresono accusati di calunnia aggravata dall’avere favorito Cosa Nostra. Secondo l’accusa, avrebbero depistato le indagini sulla strage di via d’Amelio, in cui ...