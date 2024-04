Da Raimo a Salis - elezioni sinistre | se predichi violenz - ti candido

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 23 aprile 2024) Alleanza sinistra verde e leninista è come aprigiugno: una costruzione del pensiero, anzi mediatica, una entità che non c’è, che c’è solo perché si dice che c’è, perché si vuole che ci sia, ma non c’è. Andatevele a vedere le medie di aprile giorno per giorno, anche comparate: inizio freddino, qualche giorno di caldo appena superiore, ma niente di che – in Sicilia il bagno ad aprile lo facevano già i saraceni – poi, a metà, il crollo e ancora adesso in finale di mese nevicate, tormente, bufere ovunque, all’Adamello, in Liguria, in Emilia Romagna, non parliamo della Val d’Aosta, delle Alpi. Aprinovembre, se mai, aprigennaio. Ma i climatologi di servizio son come i virologi, sempre di servizio, e allora: aprigiugno, aprigiugno. Sinistra verde e leninista scoppia di questi climarobi, non esiste, è una succursale del Piddì come la era l’atroce Articolo 1 di D’Alema e Bersani, che stavano ...