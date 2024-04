Raimo si candida con Avs | Dopo Ilaria Salis arrivo anche io - per battermi contro il fascismo planetario

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 aprile 2024), arrivalatura di Christian, il prof che insegna ai suoi alunni che bastonare i fascisti è cosa buona e giusta. Sicon il duo Fratoianni-Bonelli che ce la sta mettendo tutta per raccattare i voti della sinistra estrema raschiando il fondo del barile. Obiettivo: raccattare il 4 per cento necessario a sedersi a Strasburgo. In nome, ovvio, dell’antistile anni Settanta. Non è andata bene a Alleanza verdi e sinistra con gli stivali infangati di Soumahoro, ora punta su altri personaggi simbolo. Tutti insieme sul carrozzone del neo-antida operetta. Nel fare l’annuncio della suatura,spiega qual è il nemico: non il ...