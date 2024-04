Dopo Salis c' è Raimo I nuovi Soumahoro imbarcati da Bonelli e Fratoianni

Dopo Ilaria Salis, arriva anche la candidatura di Christian Raimo, il prof che insegna ai suoi alunni che bastonare i fascisti è cosa buona e giusta. Si candida con il duo Fratoianni-Bonelli che ce la sta mettendo tutta per raccattare i voti della sinistra estrema raschiando il fondo del barile. Obiettivo: raccattare il 4 per cento necessario a sedersi a Strasburgo. In nome, ovvio, dell’antifascismo stile anni Settanta. Non è andata bene a ... (secoloditalia)

Se Ilaria Salis dovesse conquistare un seggio alle elezioni europee, potenzialmente già il prossimo 10 giugno (ossia il giorno dopo la chiusura delle urne e la fine degli scrutini), le porte... (ilmattino)

Ilaria Salis sarà candidata con Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni Europee del prossimo 8 e 9 giugno: a comunicare l’inserimento dell’insegnante monzese, in carcere in Ungheria da oltre un anno, nelle fila del partito sono Nicola Fratoianni, segretario di Avs, e Angelo Bonelli, in una nota. Alleanza Verdi e Sinistra, in accordo con Roberto Salis, ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano ... (news.robadadonne)

Ilaria Salis scende in campo per le Europee. La 39enne insegnante detenuta a Budapest si candiderà con Avs, Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli e Fratoianni. Una scelta resasi tale dopo il 'no' delle correnti del Pd a Schlein, che aveva accarezzato l'idea, salvo rinunciare, come anche affermato dal (ilgiornaleditalia)

Lettera aperta a Sergio Mattarella. Amatissimo Signor Capo dello Stato, non capisco a che titolo lei, come leggo, abbia corrisposto telefonicamente ad una missiva dell’ansioso babbo della nota martire italiana in mani ungheresi: lei non è Zorro che ripara i torti e fa trionfare il bene; né tale sua (ilgiornaleditalia)