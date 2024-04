Ci sono due idee Avs candida Christian Raimo in Europa con Salis

Come mostrato nell’odierno daytime della diciottesima edizione de L’ Isola dei Famosi, i naufraghi hanno scoperto che Sonny Olumati e Rosanna Lodi sono i nuovi concorrenti del reality. A Playa ...

Segreto, segretissimo che di più non si può. L’attesa attorno alla pubblicazione del primo singolo tratto dal nuovo album di Taylor Swift , The Tortured Poets Department, era alle stelle. Così, ...

“Pitbull, cani sensibili ma nati per attaccare. Servono percorsi obbligatori per chi vuole tenere animali così” - Molossi, cani reattivi e da difesa i canili sono pieni di pitbull: le persone non riescono a gestirli e se ne liberano ...fanpage

Scontro nell'area industriale di Matera, morti due uomini - Due uomini sono morti nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nell'area industria di Jesce, alla periferia di Matera. I due uomini erano a bordo di un'automobile che, per cause imprecisate, s ...ansa

Simon Porte Jacquemus è diventato papà di due gemelli - Lo stilista francese, founder e direttore creativo di Jacquemus, e il marito Marco Maestri hanno annunciato la nascita di Mia e Sun sui social ...milanofinanza