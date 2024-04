(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo la condanna in primo grado, inè arrivata una confermase con pene a ribasso. La II sezioneCorte d’ha inflitto 4, 6 mesi e 20 giorni alDie 3ad Andrea Manzoni,lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento. Pene ridotte in secondo grado per le accuse di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sul casocompravendita, tra il 2017 e il 2018, del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato dalla Lombardia film commission e con cui sarebbero stati drenati 800 mila euro di fondi pubblici. I giudici hanno stabilito per Di...

(Adnkronos) - Manzoni e Di Rubba erano stati già condannati, nel giugno 2021, in primo grado, rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e 5 anni per la compravendita. Le motivazioni dell' appello saranno rese note tra 60 giorni. Lo scorso 12 luglio, sempre Di Rubba , da poco nominato amministratore federale del Carroccio, era stato condannato a due anni e dieci mesi, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, dal gup di Milano Natalia Imarisio in una ... (liberoquotidiano)

Condanne confermate anche dalla Corte d’ appello di Milano per il tesoriere della Lega , Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, anche lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento, rispettivamente a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni e a 3 anni, con riduzione delle pene rispetto al primo grado, nel Processo per le accuse di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sul caso della compravendita, tra il 2017 e il 2018, del ... (lanotiziagiornale)

Condannato anche in appello il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba, inflitti 4 anni e mezzo - L’avvocato e professore Piermaria Corso, legale di Alberto Di Rubba, “ritiene che le prove in atti avrebbero potuto e dovuto portare ad un diverso epilogo” e “si è riservato di valutare le ...ilfattoquotidiano

Fondi Lega, anche in Appello condanna a quattro anni e mezzo per il tesoriere del Carroccio. Di Rubba: «Faremo ricorso in Cassazione» - Arriva la condanna, anche in appello, per il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, anche lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento, rispettivamente a 4 anni, 6 mesi e ...ilmessaggero

Processo Lombardia film commission, Condannato anche in appello il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba - Condannate confermate in appello ma con riduzione di pena per contabili della Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni.lanotiziagiornale