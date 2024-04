Scontri alla Sapienza - tra i manifestanti anche il palestinese condannato per un attentato 40 anni fa al viceconsole degli Emirati arabi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Jead Ohtman era tra i 300 studenti che martedì pomeriggio hanno manifestato all’università. Nell’agguato dell’84 sulla Cassia per la vita una sua amica, l’iraniana Noushine Montasseri,

"Proprio ieri ho avuto un incontro con le studentesse e gli studenti in Commissione della Regione Lazio e ho sottolineato come lo scenario attuale necessitasse di una presa di posizione e di una ... (fanpage)

Anche stavolta, gli anarchici sono riusciti a infiltrarsi in una manifestazione studentesca. Ma a La Sapienza c'era anche Jehad Othman, palestinese noto alle forze dell'ordine (ilgiornale)

Caos in casa Alfa Romeo: Milano o Junior Il B-SUV cambia nome… - Alfa Romeo cambia il nome al suo nuovo B-SUV da Milano a Junior dopo le ultime polemiche con il ministro Adolfo Urso ecco cosa è successo ...myluxury

Gli anarchici e il palestinese filo-Hamas: chi c'è dietro gli Scontri alla Sapienza - Anche stavolta, gli anarchici sono riusciti a infiltrarsi in una manifestazione studentesca. Ma a La Sapienza c'era anche Jehad Othman, palestinese noto alle forze dell'ordine ...ilgiornale

Squadre a pari punti in Serie B: differenza reti o Scontri diretti Come funziona la classifica avulsa - La classifica, spesso, a due o più squadre può riservare destini analoghi. Succede in ogni campionato, compreso quello di Serie B. Soprattutto se parliamo di.calciomercato