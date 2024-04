Processo Lombardia film commission - condannato anche in appello il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba

(Di martedì 23 aprile 2024) Condanne confermatedalla Corte d’di Milano per ilDie Andrea Manzoni,lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento, rispettivamente a 4 anni, 6 mesi e 20 giorni e a 3 anni, con riduzione delle pene rispetto al primo grado, nelper le accuse di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sul casocompravendita, tra il 2017 e il 2018, del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato dallae con cui sarebbero stati drenati 800 mila euro di fondi pubblici. Condannate confermate inma con riduzione di pena per contabili ...

Dopo la decisione della Cassazione, che tra riqualificazioni e prescrizione, aveva di fatto chiuso la vicenda della Rimborsopoli lombarda. La Procura generale di Milano ha chiesto che venga emessa sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione anche per le ultime posizioni, che sono ancora a Processo , di ex consiglieri ed ex assessori lombardi. L’inchiesta riguardava gli anni tra il 2008 e il 2012. L’inchiesta sulle “spese ... (ilfattoquotidiano)

