Lega | tesoriere Di Rubba condannato anche in appello a Milano 2

(Di martedì 23 aprile 2024) (Adnkronos) - Manzoni e Dierano stati già condannati, nel giugno 2021, in primo grado, rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e 5 anni per la compravendita. Le motivazioni dell'saranno rese note tra 60 giorni. Lo scorso 12 luglio, sempre Di, da poco nominato amministratore federale del Carroccio, era statoa due anni e dieci mesi, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, dal gup diNatalia Imarisio in una trdell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission. Il giudice aveva accolto le richieste della pubblica accusa rappresentata dall'aggiunto Eugenio Fusco.

Sono stati condannati anche in appello il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, anche lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento, rispettivamente a 4 anni , 6 mesi e 20 giorni e a 3 anni , con riduzione delle pene rispetto al primo grado, nel processo per le accuse di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sul caso della compravendita, tra il 2017 e il 2018, del capannone di Cormano, nel ... (quotidiano)

14.45 La Corte d' Appello di Milano ha condannato il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba a 4 anni , 6 mesi e 20 giorni. Condanna a 3 anni per Andrea Manzoni,ex contabile del Carroccio in Parlamento. Per entrambi riduzione delle pene rispetto al primo grado, nel processo per le accuse di peculato e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente sul caso della compravendita del capannone di Cormano, nel Milanese, acquistato dalla ... (televideo.rai)

Milano, 23 aprile 2024 – Condannati anche in Appello il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, anche lui ex contabile per il Carroccio in Parlamento. La decisione della Corte di Appello di Milano conferma così, con una lieve riduzione di pena, le accuse per aver predisposto, con altri, un bando “ad hoc” per far acquistare alla Lombardia Film Commission , ente pubblico partecipato dalla regione e dal comune e presieduto all’epoca ... (ilgiorno)

Lega: tesoriere Di Rubba condannato anche in appello a Milano (2) - (Adnkronos) - Manzoni e Di Rubba erano stati già condannati, nel giugno 2021, in primo grado, rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e 5 anni per la compravendita. Le motivazioni dell'appello saranno rese ...affaritaliani

Lombardia Film Commission, in appello 4 anni e 6 mesi al tesoriere della Lega - Roma, 23 apr. (askanews) – Quattro anni e 6 mesi di carcere per il tesoriere della Lega, Alberto di Rubba, e 3 anni di carcere per l’ex contabile del Carroccio Andrea Manzoni: si è chiuso così il proc ...askanews

Processo Lombardia film commission, condannato anche in appello il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba - Condannate confermate in appello ma con riduzione di pena per contabili della Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni.lanotiziagiornale