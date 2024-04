Che batosta | brutte notizie per Ilaria Salis

(Di martedì 23 aprile 2024) La rilevazione di Tecné per Quarta Repubblica mette nei guai l'insegnante detenuta in Ungheria. Cosa rischia

Dopo la seconda chiama, la Mozione di sfiducia nei confronti del ministro del Turismo Santanché è stata respinta dalla Camera dei Deputati: i presenti sono stati 337, votanti 334, la maggioranza è stata di 168. Hanno votato a favore della sfiducia in 121, mentre in 213 per respingerla. (ilgiornaleditalia)

Con gli Europei 2024 che si avvicinano sempre di più, Spalletti monitoria i campionati per studiare la squadra da portare in Germania. Oggi doccia fredda per il ct azzurro, che dovrà rinunciare ad un titolare . Poco meno di due mesi alla partita che darà avvio agli Europei 2024 di Germania: l’Italia, campione in carica dopo le notti magiche inglesi, cercherà di confermarsi e di regalare al suo popolo nuove emozioni. Tanti i cambiamenti rispetto ... (rompipallone)

Milan Primavera , la squadra di Ignazio Abate ha perso con un netto 3-0 contro l’Olympiacos in finale di Youth League Il sogno si è spezzato sul più bello. A Nyon il Milan Primavera ha perso 3-0 contro l’Olympiacos nella finale di Youth League . Per la squadra greca si tratta della primo trionfo della propria storia, arrivato battendo tre italiane. Oltre al Milan in finale infatti, la squadra di Sylaidopoulos aveva eliminato il Lecce al primo ... (dailymilan)

La Vigor inciampa ancora. Ma il quinto posto è salvo - batosta nel match casalingo col Vastogirardi dopo la sconfitta di Avezzano. Il ds Moroni: "Playoff traguardo fondamentale per mantenere alta l’asticella". .ilrestodelcarlino

Sedi chiuse e voti evaporati nell'ex feudo. Il "campo largo" fa flop anche in Lucania - In tutto questo caos auto-generato a sinistra, ci si sono messe pure le inchieste giudiziarie in Puglia a provocare una spaccatura aperta a sinistra, con i grillini che hanno annullato le primarie per ...ilgiornale