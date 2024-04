Mozione di sfiducia a Santanché respinta dalla Camera | 213 i voti contrari | doppia batosta per l' opposizione - VIDEO

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo la seconda chiama, ladinei confronti del ministro del Turismoè statadei Deputati: i presenti sono stati 337, votanti 334, la maggioranza è stata di 168. Hanno votato a favore dellain 121, mentre in 213 per respingerla.

Mozione di sfiducia Santanchè, Antonio Caprarica: "Per la prima volta in vita mia mi trovo d'accordo con Alemanno, mai successo" - Antonio Caprarica: "È del tutto evidente che queste mozioni di sfiducia sono attaccate a che cosa Quella di Salvini sui rapporti con Putin è votata dal partito che forse con Putin, non dico che ha ...la7