Milan Primavera - che batosta per Ignazio Abate | l’Olympiacos vince 3-0 la finale di Youth League

(Di lunedì 22 aprile 2024), la squadra diha perso con un netto 3-0 controindiIl sogno si è spezzato sul più bello. A Nyon ilha perso 3-0 contronelladi. Per la squadra greca si tratta della primo trionfo della propria storia, arrivato battendo tre italiane. Oltre alininfatti, la squadra di Sylaidopoulos aveva eliminato il Lecce al primo turno e l’Inter agli spareggi. La partita non ha avuto storia. Nel primo temposi era già mostrato molto pericoloso, con le occasioni per Papakanellos ...

Olympiacos- Milan Primavera è la finale della Youth League 2023-2024. L'incontro si disputerà a Nyon lunedì 22 aprile. Calcio d'inizio alle 18. Non è prevista la diretta in chiaro.Continua a leggere (fanpage)

Il Milan Primavera di Ignazio Abate si prepara ad affrontare l’Olympiakos nella finale di Youth League: alle 18:00 appuntamento con la storia Questa sera alle 18:00, poco prima del derby della prima squadra, la Primavera del Milan scenderà in campo per l’appuntamento con la storia . La formazione allenata dall’ex difensore rossonero Ignazio Abate , sarà impegnata contro l’Olympiakos nella finale di Youth League che andrà in scena a Nyon. Dopo ... (dailymilan)

Camarda assente, Simic non brilla: le pagelle del Milan in Youth League - I voti per i rossoneri di Abate dopo la netta sconfitta per 3-0 nella finale della competizione europea contro l'Olympiacos ...tuttosport

Youth League, Milan sconfitto in finale dall’Olympiacos 3-0 - Il sogno del Milan Primavera sfuma in finale di Youth League, la Champions dei giovani: i greci realizzano tre gol in sette minuti, la reazione si infrange sul portiere Sina ...corriere

