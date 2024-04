Nazionale - che batosta per Spalletti | il titolare salta l’europeo per infortunio

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 20 aprile 2024) Con gli Europei 2024 che si avvicinano sempre di più,monitoria i campionati per studiare la squadra da portare in Germania. Oggi doccia fredda per il ct azzurro, che dovrà rinunciare ad un. Poco meno di due mesi alla partita che darà avvio agli Europei 2024 di Germania: l’Italia, campione in carica dopo le notti magiche inglesi, cercherà di confermarsi e di regalare al suo popolo nuove emozioni. Tanti i cambiamenti rispetto alla scorsa edizione: sulla panchina non più Roberto Mancini ma Luciano, alla guida del timone azzurro dallo scorso agosto. Cambi anche nella formazione a disposizione del mister, per cui l’ex allenatore del Napoli campione d’Italia ha deciso di apportare importanti modifiche. E proprio per quanto riguarda la lista dei ragazzi che voleranno in terra tedesca a giugno, oggi è arrivata una ...