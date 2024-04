Allianz - in Italia danni climatici per oltre 900 milioni in 2023

Jonh Elkann è presente questa sera all`Allianz Stadium di Torino per vedere dal vivo la sua Juve ntus nella sfida contro la Lazio , valida per... (calciomercato)

"Qualunque cosa si presenti al mercato, guardiamo tutto e se c'è valore, anche non necessariamente grandissimo, in termini di accesso a nuovi clienti e soprattutto nuovi agenti siamo sempre molto interessati e abbiamo risorse per fare le operazioni". Lo ha detto l'a.d. e dg di Allianz Spa Giacomo Campora all'ANSA a margine di un incontro alla Trieste School of Management (Mib). "Abbiamo capacità di comprare ancora in Italia ", ha insistito. "Ne ... (quotidiano)

Sarà un fine settimana di fuoco per il basket femminile poiché in questi giorni si assegna il primo trofeo del 2024, ovvero la Coppa Italia di Serie A1. Oggi si disputeranno entrambe le semifinali e le prime squadre a scendere in campo saranno Reyer Venezia e Geas Sesto San Giovanni. Appuntamento fissato per le ore 17, alla Inalpi Arena di Torino, per una partita tutt’altro che scontata. Il campionato infatti ha una sua storia, ma non sempre ... (metropolitanmagazine)