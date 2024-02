18 febbraio 2024 ore 17.45 in diretta su DAZN - Eurosport 2 - DMAX " NOVE Il programma della Frecciarossa Final Four femminile SEMIFINALI Venerdì 16 febbraio 2024 Umana Reyer Venezia vs Allianz Geas

Reyer Venezia-Allianz Geas, Coppa Italia Serie A1: ultime e diretta TV (Di venerdì 16 febbraio 2024) Sarà un fine settimana di fuoco per il basket femminile poiché in questi giorni si assegna il primo trofeo del 2024, ovvero la Coppa Italia di Serie A1. Oggi si disputeranno entrambe le semifinali e le prime squadre a scendere in campo saranno Reyer Venezia e Geas Sesto San Giovanni. Appuntamento fissato per le ore 17, alla Inalpi Arena di Torino, per una partita tutt'altro che scontata. Il campionato infatti ha una sua storia, ma non sempre questa si è riflessa sulla Coppa Italia. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità e dove seguire in diretta il match Reyer Venezia-Allianz Geas.

