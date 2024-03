CamporaAllianz | capacità di comprare ancora in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) "Qualunque cosa si presenti al mercato, guardiamo tutto e se c'è valore, anche non necessariamente grandissimo, in termini di accesso a nuovi clienti e soprattutto nuovi agenti siamo sempre molto interessati e abbiamo risorse per fare le operazioni". Lo ha detto l'a.d. e dg di Allianz Spa Giacomo Campora all'ANSA a margine di un incontro alla Trieste School of Management (Mib). "Abbiamodiin", ha insistito. "Ne abbiamo fatte 4 negli ultimi 10 anni", qualcosa "abbiamo guardato recentemente ma non ci interessava". Campora ha sottolineato che il gruppo "crede moltissimo nell'".