Juve | c'è anche John Elkann all'Allianz per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio

(Di martedì 2 aprile 2024) Jonhè presente questa sera all`Stadium di Torino per vedere dal vivo la suantus nellala, valida per...

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha fallito il suo obiettivo anche se quest’anno dovesse entrare in Champions . Per qualsiasi altra squadra il suo esonero a fine campionato sarebbe ... (ilnapolista)

Gasperini e la Coppa Italia "Noi due volte in finale contro Lazio e Juve" - Non ho mai pensato ad altri trofei. Siamo arrivati due volte in finale contro Lazio e Juve, ma non siamo riusciti a vincerla purtroppo". Il riferimento bianconero va alla finale del 2020, vinta 2-1 ...tuttojuve

SAVOLDI, Per Chiesa e Vlahovic la Juve ha speso troppo - Per le la Juve ha una rosa inferiore a tante avversarie "E' una buona U23 questa Juventus. Miretti una ventina di anni fa, ma anche solo una decina, neanche giocava alla Juve. Hanno speso troppo per ...firenzeviola

Milan supera Inter e Juventus: pronto il colpo di mercato - Il Milan è in procinto di assicurarsi il difensore Mario Hermoso, superando Inter e Juventus in una mossa di mercato ... orientata a rafforzare la difesa con giocatori di alto profilo, ma anche a ...newsmondo