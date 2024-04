Verso Milan-Inter LIVE | tre dubbi di formazione e una novità Inzaghi cerca Scudetto e tre record

SOCIAL , Verso Milan-Inter , Andriy Shevchenko ha scritto un messaggio sul suo profilo per dare la carica ai rossoneri Anche se l’eliminazione nei quarti di Europa League contro la Roma fa ancora ...

Verso Milan-Inter , Demetrio Albertini ha parlato del derby di domani, che va assolutamente vinto per evitare il trionfo nerazzurro Dopo la grande delusione per l’eliminazione nei quarti di Europa ...

Verso Milan-Inter, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa e ha espresso la volontà di vincere lo Scudetto nel derby Dopo la grande delusione per l’eliminazione in Europa League contro la ...