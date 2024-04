Milan - l’attesa verso il derby è surreale | il nervosismo di Piol - l’assenza dei dirigenti a Milanello|Primapagina

(Di domenica 21 aprile 2024) 2024-04-21 16:45:00 Arrivano conferme: Un clima. Tanto più alla vigilia di una partita da sempre carica di significati tecnici ed emotivi che vanno oltre i semplici novanta minuti. Se da un lato del Naviglioper ildi domani sera si fa sempre più febbrile (l’esterno di Appiano Gentile invaso dai sostenitori nerazzurri, circa una cinquantina di presenti aello e poca voglia di concedersi da parte dei giocatori), perché potrebbe coincidere con la conquista dello scudetto della seconda stella proprio sul campo dei rivali cittadini, in casaviene vissuto come l’ultima tappa di una Via Crucis lunga tutta una stagione, partita con grandi aspettative e che terminerà nel completo anonimato. Con una figura in particolare, quella di Stefanoi, l’unica ...

Piazza Affari supera la boa di metà giornata in leggero rialzo in linea con gli altri mercati europei, in attesa dell'avvio di Wall street e di segnali più chiari dalle banche centrali sulla politica ... (quotidiano)

Milan, l'attesa verso il derby è surreale: il nervosismo di Pioli, l'assenza dei dirigenti a Milanello - Un clima surreale. Tanto più alla vigilia di una partita da sempre carica di significati tecnici ed emotivi che vanno oltre i semplici novanta minuti. Se da un.calciomercato

Mercato Milan: Simic via dai rossoneri in estate Contatti con una squadra italiana: NOVITA’ - Mercato Milan: Simic via dai rossoneri in estate Contatti con una squadra italiana: NOVITA’ sul futuro del difensore Secondo quanto riferito da Giacomo Morandin di Toro Zone, il Torino avrebbe avviat ...milannews24

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, ha parlato così del voto e del bilancio alla stagione - Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, ha parlato così del voto e del bilancio alla stagione Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, Stefano ...milannews24