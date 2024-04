VIDEO – Milan - Inter carica verso il derby | Per la citt - per la gloria

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024)motivazionale dell’alla vigilia delcontro il, valido per 34ª giornata del campionato di Serie A.– A seguire le parole contenute nelpubblicato dall’nel proprio canale YouTube alla vigilia delcontro ilche, in caso di vittoria, significa conquista del 20º scudetto e dunque la seconda stella. “Per laà, per la“. Fonte: YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...