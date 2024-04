Spoiler settimanali UeD | Ida spiazzata da una segnalazione - cavaliere va via

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Le anticipazioni di questa settimana di Uomini e Donne rivelano che ci saranno svariati colpi di scena. Ida Platano si troverà alle prese con momenti molto concitati che riguarderanno soprattutto il rapporto con Mario Cusitore, ma non solo. Anche al Trono Over ci saranno momenti degni d’attenzione. Ecco cosa succederà. Colpo di grazia per Ida a Uomini e Donne: nuovaUomini e Donne questa settimana andrà in onda solamente tre giorni, ovvero , 22, 23 e 24 aprile, causa di una sospensione prevista da Mediaset. Questi tre appuntamenti, però, saranno davvero carichi di emozioni e di colpi di scena. Al centro dell’attenzione ci sarà, per lo più Ida Platano. La tronista, sempre più in procinto di abbandonare il Trono, riceverà un colpo di grazia, ovvero, un’ennesimasu Mario Cusitore. Prima di questo, però, la donna deciderà di ...