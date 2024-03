Uomini e Donne spoiler settimanali | scelta saltata | eliminazioni e liti accese

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 18 marzo 2024) Le anticipazionidirivelano che non mancheranno, decisioni inaspettate e colpi di scena. Al Trono Over ci saranno dei diverbi fortissimi tra Tina Cipollari e una dama del parterre femminile. A quello Classico, invece, Brando Ephrikian diserterà la, mentre Ida Platano avrà delle riappacificazioni, ma anche delle discussioni. Ecco tutto quello che ci aspetta. Anticipazioni Trono Classico: la decisione di Brando,per Ida Nelle prossime puntate di, che saranno trasmesse su Canale 5 dal 18 al 22 marzo, vedremo che Brando Ephrikian diserterà la, Tutto sarà pronto per concludere il suo percorso ma, alla ...